Садоков Игнатий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
?.06.1826
Окончил низшее отделение Духовного училища.
Работа или профессия
?.08.1826
Определен в канцелярию Вологодской Духовной Консистории.
Бракосочетание
25.01.1831 ст.
Вологодской Духовной Консистории подканцелярист Игнатий Садоков вступил в 1-й брак Вологодской Градской Ильинской церкви бывшего пономаря Леонтия Ржаницына с дочерью девицей Надеждой Леонтиевой 17 лет... Показать все
Работа или профессия
06.03.1831 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона к Устюжской градской Леонтиевской церкви.
Работа или профессия
21.12.1833 ст.
Переведен к Вологодской градской Леонтиевской церкви.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Садокова Юлия Игнатьевна
Мать ребёнка: Садокова Надежда Леонтиевна
Работа или профессия
31.05.1843 ст.
Рукоположен во священника к Николаевской Вершинской церкви Сольвычегодского уезда.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Садоков Ерминигельд Игнатьевич
Мать ребёнка: Садокова Надежда Леонтиевна
Работа или профессия
17.03.1849 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Переведён к Воскресенской Сученгской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
31.05.1852 ст.
Дрокованово, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Переведен к Николаевской Дроковановской церкви Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно