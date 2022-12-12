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Садоков Игнатий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
?.06.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил низшее отделение Духовного училища.
Работа или профессия
?.08.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен в канцелярию Вологодской Духовной Консистории.
Бракосочетание
25.01.1831 ст.

Жена: Садокова Надежда Леонтиевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодской Духовной Консистории подканцелярист Игнатий Садоков вступил в 1-й брак Вологодской Градской Ильинской церкви бывшего пономаря Леонтия Ржаницына с дочерью девицей Надеждой Леонтиевой 17 лет... Показать все
Работа или профессия
06.03.1831 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона к Устюжской градской Леонтиевской церкви.
Работа или профессия
21.12.1833 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен к Вологодской градской Леонтиевской церкви.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Садокова Юлия Игнатьевна

Мать ребёнка: Садокова Надежда Леонтиевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
31.05.1843 ст.
Горка, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Николаевской Вершинской церкви Сольвычегодского уезда.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Садоков Ерминигельд Игнатьевич

Мать ребёнка: Садокова Надежда Леонтиевна

Горка, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
17.03.1849 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Переведён к Воскресенской Сученгской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
31.05.1852 ст.
Дрокованово, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Переведен к Николаевской Дроковановской церкви Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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