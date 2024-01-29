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Шляхова Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия,г.Красновишерск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллаева Диана Вагифовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович

Бракосочетание
22.01.2008

Муж: Абдуллаев Вагиф Феликсович

Рождение ребёнка
27.01.2010

Сын: Абдуллаев Давид Вагифович

Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович

Рождение ребёнка
27.01.2011

Сын: Абдуллаев Марат Вагофович

Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович

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