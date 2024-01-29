Шляхова Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия,г.Красновишерск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллаева Диана Вагифовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович
Бракосочетание
22.01.2008
Рождение ребёнка
27.01.2010
Сын: Абдуллаев Давид Вагифович
Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович
Рождение ребёнка
27.01.2011
Сын: Абдуллаев Марат Вагофович
Отец ребёнка: Абдуллаев Вагиф Феликсович