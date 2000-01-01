Абрамочкина (Правкина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамочкина (Правкина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979

Отец: Правкин Владимир

Мать: Правкина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамочкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамочкина Алина Романовна

Отец ребёнка: Абрамочкин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамочкина Александра Романовна

Отец ребёнка: Абрамочкин Роман

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