Абрамочкина (Правкина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979
Отец: Правкин Владимир
Мать: Правкина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамочкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамочкина Алина Романовна
Отец ребёнка: Абрамочкин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамочкина Александра Романовна
Отец ребёнка: Абрамочкин Роман