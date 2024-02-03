Виноградова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Мария Исидоровна
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гортинская (Виноградова) Надежда Исидоровна
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Исидорович
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Виктор Исидорович
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Пётр Исидорович
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Виноградова) Елена Исидоровна
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Сергей Исидорович
Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно