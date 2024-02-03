Виноградова Любовь Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Мария Исидоровна

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гортинская (Виноградова) Надежда Исидоровна

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Владимир Исидорович

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Виктор Исидорович

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Пётр Исидорович

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Виноградова) Елена Исидоровна

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Сергей Исидорович

Отец ребёнка: Виноградов Исидор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Исидор Алексеевич

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