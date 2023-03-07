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Никифоров Михаил Константинович

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Место рождения

Ёгла, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

10.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёгла, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Никифоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Степановна

Овсянниково, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анастасия Степановна

Смерть
10.07.1967
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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