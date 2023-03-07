Никифоров Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти10.07.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1928
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
04.12.1929
Сын: Никифоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Степановна
Овсянниково, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1967
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область