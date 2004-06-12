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Гриценко Анатолий Андреевич
Гриценко Анатолий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Андрей Вячеславович
1975 г.р.
Мать
Никифорова Елена Петровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2004
Отец:
Андрей Вячеславович
Мать:
Никифорова Елена Петровна
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