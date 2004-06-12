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Гриценко Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.2004

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2004

Отец: Андрей Вячеславович

Мать: Никифорова Елена Петровна