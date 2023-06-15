Канашова Наргиза Ташбулатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашова Наргиза Ташбулатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашова Руфина Игоревна

Отец ребёнка: Канашов Игорь Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашова Иустина Игоревна

Отец ребёнка: Канашов Игорь Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашов Игорь Геннадьевич