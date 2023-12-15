Чупрова (Бабикова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.11.1912
Дата смерти02.10.1991
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Кожевина (Чупрова) Мария Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: Сапарбаева (Чупрова) Клавдия Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Сын: Чупров Трофим Перфильевич
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: (Чупрова) Полина Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: (Чупрова) Евдокия Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: Харитонова (Чупрова) Ирина Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Сын: Чупров Гаврил Перфильевич
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: (Чупрова) Агафья Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Сын: Чупров Зиновий Перфильевич
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: (Чупрова) Александра Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович
Дочь: Чупрова Анна Перфильевна
Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович