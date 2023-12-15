Чупрова (Бабикова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Бабикова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Карпушевка, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

02.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: Бабиков Михаил Яковлевич

Мать: Бабикова (Хозяинова) Ирина Михайловна

Карпушевка, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевина (Чупрова) Мария Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапарбаева (Чупрова) Клавдия Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Трофим Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Полина Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Евдокия Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова (Чупрова) Ирина Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Гаврил Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Агафья Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Зиновий Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Лука Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чупрова) Александра Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Иван Перфильевич

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Перфил Семёнович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.09.1931

Дочь: Чупрова Анна Перфильевна

Отец ребёнка: Чупров Перфил Семёнович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
02.10.1991

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