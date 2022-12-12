Матвеев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1965

Сын: Минц Евгений Борисович

Мать ребёнка: Мытник Марина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мытник Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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