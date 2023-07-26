Пелагея Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Василий Акимов
Отец ребёнка: Аким Кондратьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петр Акимов
Отец ребёнка: Аким Кондратьев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Акимов
Отец ребёнка: Аким Кондратьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Аким Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Кондратьев
Смерть
1866