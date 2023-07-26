Пелагея Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Василий Акимов

Отец ребёнка: Аким Кондратьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петр Акимов

Отец ребёнка: Аким Кондратьев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Акимов

Отец ребёнка: Аким Кондратьев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Аким Кондратьев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Кондратьев

Смерть
1866
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область