Минеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2003
Дочь: Минеева Виктория Александровна
Мать ребёнка: Березина Яся Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.2007
Сын: Минеев Илья Александрович
Мать ребёнка: Березина Яся Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Яся Алексеевна