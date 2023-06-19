Минеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2003

Дочь: Минеева Виктория Александровна

Мать ребёнка: Березина Яся Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.2007

Сын: Минеев Илья Александрович

Мать ребёнка: Березина Яся Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Яся Алексеевна