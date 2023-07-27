Разбойникова (Макарова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров (косаточкин) Степан Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1924
Рождение ребёнка
29.11.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разбойников Виктор
Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разбойников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно