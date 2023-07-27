Разбойникова (Макарова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазбойникова (Макарова) Александра Степановна

Разбойникова (Макарова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Между 1880 и 1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров (косаточкин) Степан Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
29.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разбойников Виктор

Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разбойников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Разбойников Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разбойников Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно