Шорохов (Шерохов) Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Яков Васильевич

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шорохов Василий Петрович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шорохов Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Шорохова Варвара Ивановна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шорохова Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Шорохова Варвара Ивановна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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