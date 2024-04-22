Шорохов (Шерохов) Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Шорохов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шорохов Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Шорохова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шорохова Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Шорохова Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно