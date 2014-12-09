Хлынова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Караштин? Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Хлынов Василий Степанович
Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1952
Сын: Хлынов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1955
Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно