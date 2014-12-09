Хлынова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Караштин? Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хлынов Василий Степанович

Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1952

Сын: Хлынов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Хлынов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Хлынов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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