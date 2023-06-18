Ляпин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1970

Дочь: Рылова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Ляпина Люция Викторовна

Рождение ребёнка
11.10.1973

Сын: Ляпин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Ляпина Люция Викторовна

Смерть
Неизвестно