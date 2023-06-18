Ляпин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1970
Дочь: Рылова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Ляпина Люция Викторовна
Рождение ребёнка
11.10.1973
Сын: Ляпин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Ляпина Люция Викторовна
Смерть
Неизвестно