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Воробьев Олег Георгиевич
Воробьев Олег Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1966
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Георгий Васильевич
1924 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966
Отец:
Воробьев Георгий Васильевич
Мать: не указана
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