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Воробьев Олег Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1966

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966

Отец: Воробьев Георгий Васильевич

Мать: не указана