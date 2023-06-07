Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869