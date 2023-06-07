Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869