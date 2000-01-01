Кузьмичева Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичева Татьяна Павловна

Кузьмичева Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемелина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Кузьмичев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чибанова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Кузьмичев Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Валерий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close