Власова (Бочерова) Агафия Васильевна
Место рожденияКузьминки
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Власова (Власова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович