Власова (Бочерова) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Бочерова) Агафия Васильевна

Место рождения

Кузьминки

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777

Сын: Власов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Власов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Власова (Власова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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