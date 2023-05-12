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Чурсин Сергей Викторович

Место рождения

Украина, Днепропетровская обл., Васильковский р-н, село Коммунаровка

Дата рождения

23.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Днепропетровская обл., Васильковский р-н, село Коммунаровка
Рождение ребёнка
23.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурсина Лариса Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1995

Сын: Чурсин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Чурсина Лариса Анатольевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край