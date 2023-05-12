Чурсин Сергей Викторович
Место рожденияУкраина, Днепропетровская обл., Васильковский р-н, село Коммунаровка
Дата рождения23.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Днепропетровская обл., Васильковский р-н, село Коммунаровка
Рождение ребёнка
23.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурсина Лариса Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1995
Мать ребёнка: Чурсина Лариса Анатольевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край