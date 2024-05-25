Мусин Кабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Кабир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Талат Кабирович

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина (Каргина) Ханифя Рахматулловна

Смерть
Неизвестно

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