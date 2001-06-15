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Смирнова Анастасия Николаевна
Смирнова Анастасия Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.2001
Пол
Женский
Отец
Смирнов Николай Владимирович
1970 г.р.
Мать
Смирнова Ганжа Ольга Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2001
Отец:
Смирнов Николай Владимирович
Мать:
Смирнова Ганжа Ольга Владимировна
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