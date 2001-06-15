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Смирнова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2001

Отец: Смирнов Николай Владимирович

Мать: Смирнова Ганжа Ольга Владимировна

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