Сгибнев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1931
Дата смерти13.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1931
Рождение ребёнка
10.06.1951
Рождение ребёнка
28.09.1953
Рождение ребёнка
22.12.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сгибнева Анна Николаевна
Смерть
13.03.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область