Сгибнев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1931

Дата смерти

13.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1931

Отец: Сгибнев Иван Дмитриевич

Мать: Сгибнева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Анна Николаевна

Смерть
13.03.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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