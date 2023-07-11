Спирина Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2012
Рождение ребёнка
11.07.2016
Рождение ребёнка
11.07.2016
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма