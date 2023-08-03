Тургенев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1831

Дата смерти

07.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тургенев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева София Николаевна

Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна

Смерть
07.12.1908