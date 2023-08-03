Тургенев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1831
Дата смерти07.12.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тургенев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева София Николаевна
Мать ребёнка: Тургенева Елизавета Васильевна
Смерть
07.12.1908