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(Малыванова) Феодора Петрова

Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

10.11.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
10.11.1905 ст.

Отец: Малыванов Петр Яковлев

Мать: Молыванова Агапия Никифорова

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Крещение
13.11.1905 ст.
Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
восприемники: села Тоябы крестьянин Иларион Никифоров Маськин и отставного солдата Якова Стефанова Молыванова дочь Мария
Смерть
Неизвестно
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