(Малыванова) Феодора Петрова
Место рождения
Дата рождения10.11.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905 ст.
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Крещение
13.11.1905 ст.
восприемники: села Тоябы крестьянин Иларион Никифоров Маськин и отставного солдата Якова Стефанова Молыванова дочь Мария
Смерть
Неизвестно