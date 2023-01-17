Хлебникова (Куранова) Фотина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Куранова) Фотина Сергеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: Куранов Сергей Александрович

Мать: Куранова Зиновия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.07.1910 ст.

Муж: Хлебников Иван Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Иван Николаевич Хлебников - 22 лет Невеста: казачка Фатина Сергеевна Куранова - 18 лет Поручители; казаки Егор Михайлович Вереин, Михаил Петрович Маклецов, мещане Алексей Васильевич Нос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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