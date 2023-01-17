Хлебникова (Куранова) Фотина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1892
Бракосочетание
11.07.1910 ст.
Жених: мещанин Иван Николаевич Хлебников - 22 лет Невеста: казачка Фатина Сергеевна Куранова - 18 лет Поручители; казаки Егор Михайлович Вереин, Михаил Петрович Маклецов, мещане Алексей Васильевич Нос... Показать все
Смерть
Неизвестно