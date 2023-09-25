(Радлевич) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Радлевич) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

1999 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: Радлевич Александр

Мать: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1999

Дочь: (Федорова) Виктория

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
25.05.2003

Сын: Федоров Даниил

Отец ребёнка: Федоров Александр

Рождение ребёнка
25.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Александр

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