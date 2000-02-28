Русин Михаил Васильевич
Место рождениясело Пашково Облученский район Еврейской автономной области
Дата рождения21.11.1918
Дата смерти28.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
село Пашково Облученский район Еврейской автономной области
Рождение ребёнка
15.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.02.2000