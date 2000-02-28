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Русин Михаил Васильевич

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Место рождения

село Пашково Облученский район Еврейской автономной области

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

село Пашково Облученский район Еврейской автономной области
Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.02.2000
Вологда, город Вологда, Вологодская область