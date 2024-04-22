Самсонов Фрол Николаевич
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1938
Дочь: Шилова Тамара Фроловна
Мать ребёнка: Андреева Пелагея Павловна
леспаркхоза Клязьминский, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1939
Сын: Самсонов Николай Фролович
Мать ребёнка: Андреева Пелагея Павловна
Смерть
1941