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Самсонов Фрол Николаевич

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Место рождения

Красное Трошино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Трошино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1938

Дочь: Шилова Тамара Фроловна

Мать ребёнка: Андреева Пелагея Павловна

леспаркхоза Клязьминский, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1939

Сын: Самсонов Николай Фролович

Мать ребёнка: Андреева Пелагея Павловна

Смерть
1941
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