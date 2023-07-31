Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Дмитриевна

Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

21.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1939

Муж: Максимов Василий Семёнович

Самаркино
Рождение ребёнка
1940

Сын: Максимов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович

Самаркино
Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Максимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович

Самаркино
Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Максимов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович

Самаркино
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тарасова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович

Самаркино
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Мингазова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович

Верхнезаглядино
Смерть
21.06.1991