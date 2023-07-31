Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти21.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1939
Самаркино
Рождение ребёнка
1940
Сын: Максимов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович
Самаркино
Рождение ребёнка
Около 1947
Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович
Самаркино
Рождение ребёнка
25.05.1949
Сын: Максимов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович
Самаркино
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тарасова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович
Самаркино
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Мингазова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Семёнович
Верхнезаглядино
Смерть
21.06.1991