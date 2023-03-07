Григорий Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти09.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.09.1941
Апраксин, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Обнаружен 30.09.2013 Поисковый отряд "Шлиссельбург" ОПО "Святой Георгий", г.Шлиссельбург Кировского р-на Ленинградской обл.
Перезахоронение
08.05.2016
Новая Малукса, Кировский муниципальный район, Ленинградская область