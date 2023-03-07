Григорий Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Михаил Николаевич

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Место рождения

Волково, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

09.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
09.09.1941
Апраксин, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Обнаружен 30.09.2013 Поисковый отряд "Шлиссельбург" ОПО "Святой Георгий", г.Шлиссельбург Кировского р-на Ленинградской обл.
Перезахоронение
08.05.2016
Новая Малукса, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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