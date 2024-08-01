Баталина (Новоселова) Анна
Место рожденияп. Кузнецовский
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1766
Отец: Новоселов Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Павел
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Баталина) Евдокия
Отец ребёнка: Баталин Павел
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Баталина) Матрона
Отец ребёнка: Баталин Павел
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Баталин Павел
Отец ребёнка: Баталин Павел
Смерть
Неизвестно