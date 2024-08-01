Баталина (Новоселова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина (Новоселова) Анна

Место рождения

п. Кузнецовский

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Новоселов Марк

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Павел

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Баталина) Евдокия

Отец ребёнка: Баталин Павел

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Баталина) Матрона

Отец ребёнка: Баталин Павел

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Баталин Павел

Отец ребёнка: Баталин Павел

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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