Толкач Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.12.1936
Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
30.07.1941
Дочь: (Толкач Сташкевич) Галина Ивановна
Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно