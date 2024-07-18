Толкач Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Толкач Николай Иванович

Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
30.07.1941

Дочь: (Толкач Сташкевич) Галина Ивановна

Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скуратовская Толкач) Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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