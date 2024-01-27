Иконникова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Дейчман Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.1909
Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Тимофеев Яков Степанович
Рождение ребёнка
18.08.1921
Дочь: Алфёрова Нона Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно