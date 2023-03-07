Желнин Софрон (Софронко) (Федотов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1680

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Желнин Федот (Федотко) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Желнин Агафон Софонеев

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Желнин Яков (Якушко) Софонеев

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Желнин Герасим (Софонеев)

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желнин Семен Софронов

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1680
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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