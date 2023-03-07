Желнин Софрон (Софронко) (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Желнин Федот (Федотко) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Желнин Яков (Якушко) Софонеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Желнин Герасим (Софонеев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1680