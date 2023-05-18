Пахатнов Тихон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти22.04.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Пахатнов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1923
Сын: Пахатнов Василий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.04.1979
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область