Пахатнов Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахатнов Тихон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

22.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Пахатнов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1923

Сын: Пахатнов Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.04.1979
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область