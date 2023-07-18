Чурагулова (Мухамедиярова) Маруба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурагулова (Мухамедиярова) Маруба

Чурагулова (Мухамедиярова) Маруба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чурагулов Юсуп

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чурагулов Сарваритдин

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чурагулов Серъяратдин

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гафифа

Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурагулов Сейфутдин

Смерть
Неизвестно