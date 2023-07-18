Чурагулова (Мухамедиярова) Маруба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чурагулов Юсуп
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гафифа
Отец ребёнка: Чурагулов Сейфутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурагулов Сейфутдин
Смерть
Неизвестно