Солдатова Феодосия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти30.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Солдатов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Солдатов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солдатов Василий Иванович
Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Солдатов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Солдатов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1892