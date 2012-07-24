Якушова (Дрозд) Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1923
Дата смерти24.07.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923
Отец: Дрозд Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1945
Дочь: Шершнева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Якушов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1954
Сын: Якушов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Якушов Александр Михайлович
Смерть
24.07.2012