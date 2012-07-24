Якушова (Дрозд) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушова (Дрозд) Анна Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1923

Дата смерти

24.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923

Отец: Дрозд Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1945

Дочь: Шершнева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Якушов Александр Михайлович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.03.1954

Сын: Якушов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Якушов Александр Михайлович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.07.2012
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