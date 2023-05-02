Минченко (Иванчик) Ольга Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинченко (Иванчик) Ольга Игнатьевна

Минченко (Иванчик) Ольга Игнатьевна

Место рождения

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванчик Игнат Владимирович

Мать: Лукая

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Рождение ребёнка
22.11.1956

Сын: Минченко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Минченко Александр Васильевич

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
2 мая 2023х
Рождение ребёнка
22.11.1956

Сын: Минченко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Минченко Александр Васильевич

Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи