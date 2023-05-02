Минченко (Иванчик) Ольга Игнатьевна
Место рожденияБрянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванчик Игнат Владимирович
Мать: Лукая
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
Рождение ребёнка
22.11.1956
Сын: Минченко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Минченко Александр Васильевич
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи
2 мая 2023х
Рождение ребёнка
22.11.1956
Сын: Минченко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Минченко Александр Васильевич
Брянская область, Стародубский район, село Дохновичи