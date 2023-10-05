Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1794 и 1795 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1811

Муж: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Гаврил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Ласковцево, Шуйский район, Северный край

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