Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1811
Муж: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Гаврил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Смерть
Между 1834 и 1858