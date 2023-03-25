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Хаймин Константин Юрьевич
Хаймин Константин Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Хаймин Юрий Сергеевич
Мать
Хаймин (Харитонова) Нина Федоровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Хаймин Юрий Сергеевич
Мать:
Хаймин Нина Федоровна
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