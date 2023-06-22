Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Горбатова Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
08.08.1911

Дочь: Россейкина Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
17.12.1912

Сын: Горбатов Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Горбатов Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
28.10.1915

Дочь: Горбатова Матрона Игнатьевна

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Горбатов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Игнат Федорович

Смерть
Неизвестно