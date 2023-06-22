Горбатова (Борзова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1909
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Горбатова Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1911
Дочь: Россейкина Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1912
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Горбатов Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1915
Дочь: Горбатова Матрона Игнатьевна
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Горбатов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно