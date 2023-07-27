Чередов Никифор Кириллович
Место рожденияОмская обл. Тюкалинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чередов Кирилл Иванович
Омская обл. Тюкалинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Член ВКПб
Образование
Неизвестно
место службы упр.314 сд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1944
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Северо-западная окраина, роща, 500