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Чередов Никифор Кириллович

Место рождения

Омская обл. Тюкалинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чередов Кирилл Иванович

Мать: Чередова Анна Парамоновна

Омская обл. Тюкалинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Член ВКПб
Образование
Неизвестно
место службы упр.314 сд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1944
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Северо-западная окраина, роща, 500