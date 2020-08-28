Кулаков Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1949
Дата смерти28.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1949
Рождение ребёнка
05.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
18.03.1984
Сын: Кулаков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Кулакова Валентина Иосифовна
Смерть
28.08.2020