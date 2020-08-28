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Кулаков Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1949

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1949

Отец: Кулаков Василий Матвеевич

Мать: Кулакова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
18.03.1984

Сын: Кулаков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Кулакова Валентина Иосифовна

Смерть
28.08.2020