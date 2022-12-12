Матрена Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Рождение ребёнка
07.05.1833
Сын: Николай Ильин
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Максим Ильин
Отец ребёнка: Илья Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никифоров
Смерть
Неизвестно