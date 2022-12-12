Матрена Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Евстигнеева

Матрена Евстигнеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Рождение ребёнка
07.05.1833

Сын: Николай Ильин

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Максим Ильин

Отец ребёнка: Илья Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close