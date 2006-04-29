Ясько (Клокова) Ольга Сергеевна
Место рожденияКраснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск
Дата рождения26.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1982
Краснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск
Бракосочетание
29.04.2006
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
29.10.2006
Дочь: Ясько Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Ясько Сергей Олегович
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
19.05.2011
Сын: Ясько Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Ясько Сергей Олегович
Башкирия, г.Салават