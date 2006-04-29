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Ясько (Клокова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Краснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск

Дата рождения

26.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1982

Отец: Клоков Сергей Васильевич

Мать: Клокова Наталья Сергеевна

Краснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск
Бракосочетание
29.04.2006

Муж: Ясько Сергей Олегович

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
29.10.2006

Дочь: Ясько Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Ясько Сергей Олегович

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
19.05.2011

Сын: Ясько Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Ясько Сергей Олегович

Башкирия, г.Салават
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