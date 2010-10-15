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Шелпаков Григорий Дмиртиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2010

Отец: Шелпаков Дмитрий Вадимович

Мать: Шелпакова Инга Николаевна