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Шелепин Сергей Иванович

Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714

Отец: Шелепин Иван Кондратьевич

Мать: Шелепина Наталья Никитична

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Шелепин Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Шелепин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Дочь: Агапия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шелепин Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шелепин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Устинья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно