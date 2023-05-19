Шелепин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Дочь: Агапия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шелепин Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шелепин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Устинья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно